2020-07-27T09:32:57+03:00
Общество

«Вонь страшная»: популярный пляж Приморья утопает в мусоре

Местные жители просят вмешаться ответственные инстанции [фото]
Милана СОКОЛ
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Мусор складывают прямо под запрещающей надписью. Фото: dpskontrol125rusМусор складывают прямо под запрещающей надписью. Фото: dpskontrol125rus
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Отсутствие большого числа контейнеров, а еще и совести у многих отдыхающих на приморском пляже в поселке Волчанец, стало причиной беспокойства местных жителей. Дело в том, что туристы, которые приезжают сюда ежегодно отдыхать, по традиции оставляют за собой мусор, превращая живописное местечко в свалку.

Огромные мусорные кучи вырастают после выходных. Фото: dpskontrol125rus

Огромные мусорные кучи вырастают после выходных. Фото: dpskontrol125rus

– Весь пляж в кучах мусора. Не перестаю поражаться свиньям, неужели так сложно взять свои продукты жизнедеятельности и вывезти до ближайшего контейнера? Вонь страшная на пляже,– делятся приморцы в социальных сетях.

С помощью интернета местные жители надеются обратить на проблему внимание администрации края и «Приморского экологического оператора», ответственного за сбор отходов. К сожалению, подобная ситуация складывается во многих излюбленных местах отдыха приморцев.

Отходы раскиданы по побережью. Фото: dpskontrol125rus

Отходы раскиданы по побережью. Фото: dpskontrol125rus

– Каждый год «отдыхайки» свинячат и уезжают, а местные потом убирают горы мусора. Свиньи, – констатируют пользователи соцсетей.

Местных жителей возмущает подобное поведение. Фото: dpskontrol125rus

Местных жителей возмущает подобное поведение. Фото: dpskontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU

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