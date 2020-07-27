Вслед за Хасанским районом Приморья мониторинг баз отдыха пройдет во всем крае

27 Июль 2020 2020-07-27T10:00:11+03:00

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил провести массовые мониторинги баз отдыха в муниципалитетах региона. На прошлой неделе такая работа уже была проделана в Хасанском районе. Там с 22 по 24 июля межведомственные группы, состоящие из сотрудников регионального правительства, муниципальных администраций, полиции, Роспотребнадзора и МЧС посетили 141 объект.

— Всего в Хасанском районе зарегистрировано 302 объекта, которые относятся к коллективным средствам размещения (КСР) людей. Это гостиницы, базы отдыха. Большая часть из них своевременно подали уведомления о начале деятельности и подтвердили соответствие требованиям, предъявляемым к работе в условиях режима повышенной готовности, в ходе мониторингов, организованных местными властями. Мы же сосредоточились на тех КСР, которые уведомления не подавали и мониторинги не проходили, — прокомментировала и. о. руководителя краевого агентства по туризму Надежда Удовенко.

Из этих КСР лишь 11 по формальным признакам оказались соответствующими критериям. У всех остальных выявлены те или иные нарушения. Было составлено 87 актов осмотра и 41 административный протокол, в том числе 21 протокол о нарушении масочного режима. Остальные протоколы составили за иные нарушения: незаконная предпринимательская деятельность, торговля алкогольной продукцией без лицензии и другие.

По словам Надежды Удовенко, в большинстве случаев предприниматели конструктивно реагировали на выводы комиссий и предпринимали меры для быстрого устранения нарушений. Но несколько раз члены комиссий столкнулись с сопротивлением законным требованиям и сознательным игнорированием мер санитарной безопасности.

В список наиболее злостных нарушителей попали базы отдыха: «Береговая» (Витязь), Paradise (Андреевка), «27 регион» (Зарубино), «Светлица» (Витязь), «Аквамарин» (Перевозное), «Дача» (Андреевка), «Алеут» (Зарубино), «На берегу» (Андреевка) и палаточный городок «Бухта Новгородская» (коса Назимова).

Реестры коллективных средств размещения, которые соответствуют и не соответствуют требованиям санитарной безопасности, опубликованы странице агентства по туризму Приморского края.

Губернатор края поручил продолжить мониторинг баз отдыха.

— В ближайшее время должен быть сформирован план работы межведомственных комиссий в других районах края. В Хасанский район тоже надо будет вернуться через некоторое время, посмотреть, что изменилось. И граждане, отдыхающие на побережье, и предприниматели должны знать, что мероприятия, направленные на недопущение возникновения вспышек инфекции, никто прекращать не собирается! — заявил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU