Во Владивостоке появится еще один пересадочный тариф на автобусном маршруте № 98Ц
Еще один так называемый пересадочный тариф появится 28 июля на автобусном маршруте № 98Ц во Владивостоке. Жители микрорайона Снеговая Падь, которые желают добраться общественным транспортом до центра города, на конечной остановке «Луговая» смогут пересесть в автобус этого же маршрута без дополнительной платы. Но только, если они являются обладателями Единой транспортной карты, специального брелока или браслета.
По информации МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ), маршрут № 98Ц «Луговая — Снеговая Падь» на данный момент единственный в городе, где действует подобная схема. Еще в пяти случаях поездку можно совершить за полторы стоимости проезда:
пересаживаясь с маршрута № 44Д на 15 и в обратном направлении,
пересаживаясь с маршрута № 95 на 15 и в обратном направлении,
пересаживаясь с маршрута № 98Ц на 95 и в обратном направлении,
пересаживаясь с маршрута № 98Д на 95 и в обратном направлении,
пересаживаясь с маршрута № 29К на 15 и в обратном направлении.
— Пассажиры должны понимать, что оплата двух поездок должна пройти в течение полутора часов, именно тогда за две поездки они заплатят не 56 рублей, а 42, — объяснила директор АДЦ Татьяна Бердникова.
Единую транспортную карту, брелок или браслет можно купить в киосках города и на конечных остановочных пунктах. Стоимость карты — 100 рублей, брелока — 150, браслета — 350.
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ИСТОЧНИК KP.RU