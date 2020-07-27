Во Владивостоке появится еще один пересадочный тариф на автобусном маршруте № 98Ц

27 Июль 2020 2020-07-27T10:38:05+03:00

Маршрут № 98Ц «Луговая - Снеговая Падь» сейчас единственный во Владивостоке, где действует пересадочный тариф Фото: Администрация Владивостока

При пересадке на Луговой второй раз не придется платить пассажирам, едущим из Снеговой Пади в центр города

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Еще один так называемый пересадочный тариф появится 28 июля на автобусном маршруте № 98Ц во Владивостоке. Жители микрорайона Снеговая Падь, которые желают добраться общественным транспортом до центра города, на конечной остановке «Луговая» смогут пересесть в автобус этого же маршрута без дополнительной платы. Но только, если они являются обладателями Единой транспортной карты, специального брелока или браслета.

По информации МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ), маршрут № 98Ц «Луговая — Снеговая Падь» на данный момент единственный в городе, где действует подобная схема. Еще в пяти случаях поездку можно совершить за полторы стоимости проезда:

пересаживаясь с маршрута № 44Д на 15 и в обратном направлении,

пересаживаясь с маршрута № 95 на 15 и в обратном направлении,

пересаживаясь с маршрута № 98Ц на 95 и в обратном направлении,

пересаживаясь с маршрута № 98Д на 95 и в обратном направлении,

пересаживаясь с маршрута № 29К на 15 и в обратном направлении.

— Пассажиры должны понимать, что оплата двух поездок должна пройти в течение полутора часов, именно тогда за две поездки они заплатят не 56 рублей, а 42, — объяснила директор АДЦ Татьяна Бердникова.

Единую транспортную карту, брелок или браслет можно купить в киосках города и на конечных остановочных пунктах. Стоимость карты — 100 рублей, брелока — 150, браслета — 350.

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ИСТОЧНИК KP.RU