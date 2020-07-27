На острове Рейнеке утонула пожилая жительница Владивостока

27 Июль 2020 2020-07-27T13:39:34+03:00

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Пожилая жительница Владивостока, поселившаяся на местной базе отдыха, утонула во время купания. Сейчас проверку по факту гибели проводят сотрудники полиции.

Как сообщил источник в правоохранительных органах VL. ru, о несчастном случае полицейские узнали от очевидцев происшествия, отдыхавших на острове Рейнике в середине июля.

61-однолетняя горожанка зашла в море, чтобы искупаться, но через некоторое время ушла под воду. Когда пенсионерку вытащили из морских волн, она уже была мертва. Полиция, приехав на место происшествия, установила имя погибшей, ее домашний адрес и то, что женщина остановилась в одном из домиков на островной базе отдыха. Там служители закона нашли ее вещи и документы.

Устанавливаются все обстоятельства гибели горожанки.

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ИСТОЧНИК KP.RU