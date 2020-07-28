Владивосток распахнул для детей двери пришкольных лагерей

28 Июль 2020 2020-07-28T00:23:26+03:00

В пришкольных лагерях дети смогут находиться с утра и до обеда Фото: pixabay.com

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В понедельник, 27 июля, во Владивостоке открылись пришкольные лагеря. По данным пресс-службы правительства в Приморья, лагеря будут работать на базе 50 учреждений образования, большинство из которых это школы, но есть и учреждения дополнительного образования.

— Ситуация с коронавирусом изменила наши планы по оздоровлению детей, но работу эту по-прежнему нужно вести. Меры предосторожности должны быть еще более серьезными. Ничего важнее детей и их здоровья быть не может, — заявила первый заместитель глава города Ольга Козерацкая.

В пришкольных лагерях дети могут находиться 8:30 до 14:30 часов. Там ребята смогут позавтракать и пообедать. Запланированы развлекательные и познавательные программы, участие в спортивных соревнованиях на открытом воздухе.

Будет вестись контроль за соблюдением эпидемиологических требований. При посещении пришкольного лагеря детей ждет измерение температуры тела и дезинфекция рук.

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ИСТОЧНИК KP.RU