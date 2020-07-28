Криминальный огород: 174 куста конопли вырастил пожилой житель Уссурийска прямо в городе

28 Июль 2020 2020-07-28T01:56:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску выявили во время оперативно-профилактической операции «МАК-2020» огород, на котором незаконно выращивалась конопля. 174 куста наркосодержащего растения на территории своего частного подворья на улице Попова взрастил 60-летний ранее судимый мужчина. Как утверждает «огородник-любитель», каннабис предназначался для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере по части 1 статьи 231 УК РФ. По этой статье владелец огорода может лишиться свободы на два года, информирует пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU