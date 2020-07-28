2020-07-28T01:56:03+03:00
Общество

Криминальный огород: 174 куста конопли вырастил пожилой житель Уссурийска прямо в городе

Мужчина утверждает, что собирался весь каннабис употребить исключительно единолично
Никита СЕРГЕЕВ
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174 куста конопли вырастил 60-летний житель Уссурийска174 куста конопли вырастил 60-летний житель УссурийскаФото: "КП" Архив
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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску выявили во время оперативно-профилактической операции «МАК-2020» огород, на котором незаконно выращивалась конопля. 174 куста наркосодержащего растения на территории своего частного подворья на улице Попова взрастил 60-летний ранее судимый мужчина. Как утверждает «огородник-любитель», каннабис предназначался для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере по части 1 статьи 231 УК РФ. По этой статье владелец огорода может лишиться свободы на два года, информирует пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

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ИСТОЧНИК KP.RU

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