В Приморье суд вынес приговор бухгалтеру, кравшему деньги, выделенные на содержание сирот

28 Июль 2020 2020-07-28T02:51:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Чугуевский районный суд вынес приговор по уголовному делу местной жительницы, признанной виновной по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения».

Преступление совершила главный бухгалтер краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, село Чугуевка». Используя служебное положение, женщина с мая по декабрь 2019 года присваивала деньги, предназначенные для закупки воспитанникам одежды и обуви. Бухгалтер выдавала в подотчет наличные деньги сотруднику, который занимался закупками необходимых вещей, но систематически присваивала часть суммы. В общем ей удалось похитить более 152 тысяч рублей.

Обвиняемая признала вину и возместила причиненный ущерб.

Признав подсудимую виновной в совершении преступления, суд назначил ей 2 года лишения свободы условно со штрафом в размере 5 тысяч рублей, а также лишил права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU