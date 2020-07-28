2020-07-28T02:51:20+03:00
Общество

В Приморье суд вынес приговор бухгалтеру, кравшему деньги, выделенные на содержание сирот

Используя служебное положение женщина присвоила 152 тысячи рублей
Никита СЕРГЕЕВ
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Бухгалтер - расхитительница получила 2 года условноБухгалтер - расхитительница получила 2 года условноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Чугуевский районный суд вынес приговор по уголовному делу местной жительницы, признанной виновной по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения».

Преступление совершила главный бухгалтер краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, село Чугуевка». Используя служебное положение, женщина с мая по декабрь 2019 года присваивала деньги, предназначенные для закупки воспитанникам одежды и обуви. Бухгалтер выдавала в подотчет наличные деньги сотруднику, который занимался закупками необходимых вещей, но систематически присваивала часть суммы. В общем ей удалось похитить более 152 тысяч рублей.

Обвиняемая признала вину и возместила причиненный ущерб.

Признав подсудимую виновной в совершении преступления, суд назначил ей 2 года лишения свободы условно со штрафом в размере 5 тысяч рублей, а также лишил права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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