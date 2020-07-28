2020-07-28T03:35:34+03:00
Общество

Портовый флот АО «Восточный Порт» отмечает 46-летие со дня образования

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Портовый флот АО «Восточный Порт» отметил очередную годовщину со дня образования. 46 лет назад, 27 июля 1974 года, в распоряжение Восточного Порта, сданного в эксплуатацию всего полгода назад, поступил буксир «Партизан» ¬– он стал самым первым собственным судном предприятия для проведения швартовых операций. Буксир-кантовщик привёл из Югославии теплоход «Вольск». Экипаж укомплектовали за несколько дней, и он сразу же приступил к работе. Первый состав Портофлота предприятия сформировали лоцманский катер «Створ», два плашкоута, буксир-кантовщик «Садко» и несколько других судов, которые прибыли в Восточный Порт вслед за «Партизаном».

В честь знаменательного события на 30-м причале стоялось торжественное построение экипажей буксиров, сотрудников Портофлота и профильных подразделений предприятия. Собравшихся поздравили управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак и начальник Портового флота стивидорной компании Виталий Плешаков. За трудовые достижения и вклад в общее дело коллективы отметили памятными подарками.

– Я рад, счастлив и горд поздравить с днём образования самое морское подразделение нашего Порта, – обратился к сотрудникам Портового флота Вадим Байбак. – Желаю всему коллективу удачи в профессиональном отношении, безаварийной работы, здоровья вам и вашим близким, что очень актуально в период пандемии. С праздником, коллеги, семь футов под килем!

Сегодня одно из основных структурных подразделений АО «Восточный Порт», его ровесник, оперирует высокоманёвренными, мощными, экономичными морскими буксирами и оказывает услуги по обеспечению швартовных операций. В состав Портофлота входят два буксира-кантовщика «Тайфун» и «Инженер Мисан», а также три новейших азимутальных буксира – «Кузбасс», «Урал» и «Александр Козицын». Все суда могут работать в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания. Ввод в эксплуатацию в минувшем году «Александра Козицына» значительно увеличил суммарную мощность Портофлота – с 17 до 22 тысяч лошадиных сил, позволил сократить время швартовных операций и работать вспомогательным судам АО «Восточный Порт» по контрактам в других акваториях залива Петра Великого.

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