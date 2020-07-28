Авария на объездной трассе Владивостока парализовала движение

Рядовая авария стала причиной масштабной пробки на объездной. Фото: dps.control

ДТП, которое случилось во вторник утром на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл стало причиной транспортного коллапса. Авария произошла перед поворотом на Горностай, при движении в направлении острова Русский. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Водитель Succed не справился с управлением. Фото: AK_VDK, dps_vl

По свидетельствам очевидцев, участниками столкновения стали два универсала. Водитель Toyota Succed не справился с управлением и врезался в Toyota Fielder. после чего виновника откинуло на леррные ограждения

Fielder пострадал гораздо меньше. Фото: AK_VDK, dps_vl

Разбитые авто заняли внушительную часть дороги, поэтому в считанные минуты образовался затор. Из-за ДТП водители вынуждены простаивать в многокилометровой пробке. Тем, кто не хочет понапрасну тратить свое время, лучше заранее обдумать пути объезда.

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