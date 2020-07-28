В Находке ранее судимый гражданин поджег чужую машину, мешавшую ему на парковке

28 Июль 2020 2020-07-28T03:47:50+03:00

Теперь мужчина отправился под суд и может лишиться свободы сроком на 5 лет

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Следователь отдела МВД России по городу Находке завершил расследование уголовного дела о поджоге автомобиля. Было установлено, что в феврале 2018 года 32-летний житель Партизанского района края залез в салон автомобиля Honda Civic, припаркованного на улице Спортивная, и поджег чехол переднего сиденья. Стоит отметить, что гражданин ранее уже был судим за аналогичные преступления. Ущерб, причиненный владельцу автомашины, составил 86 тысяч рублей. Личность злоумышленника, совершившего поджог, установили сотрудники уголовного розыска. Мужчина признал свою вину и объяснил, что ему мешал автомобиль, который длительное время не эксплуатировался владельцем и занимал парковочное место.

Поджигателя обвиняют по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога». Ему могут назначить наказание — лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU