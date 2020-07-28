Власти Владивостока лишили горожан «виртуальной реальности»

28 Июль 2020 2020-07-28T04:47:50+03:00

Объекты предпринимательской деятельности иногда оказываются на пешеходной зоне набережной Фото: Администрация Владивостока

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На набережной Спортивной гавани во Владивостоке в понедельник, 27 июля, муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» (СГТ) убрало самовольно установленные недобросовестными предпринимателями объекты. Снесен аттракцион «Виртуальная реальность», вывезены столы, стулья, зонты и многое другое.

Вывозом самовольно установленных объектов занимается СГТФото: Администрация Владивостока

«На размещение нестационарных объектов предприниматели должны получать соответствующие разрешения. Многие недобросовестные граждане самовольно выставляют свои объекты на пешеходную зону на набережной Спортивной гавани, что категорически запрещено», — прокомментировали произошедшее представители административно-территориального управления Фрунзенского района.

Вывезенные вещи отправляются на площадку временного храненияФото: Администрация Владивостока

Там же рассказали, что регулярно проводят подобные рейды по местам отдыха жителей города. По результатам проверок нередко выдаются предписания на снос. Городская служба вывозит на площадку временного хранения незаконные объекты — сами павильоны, холодильное оборудование, столы, стулья, зонты и прочее.

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ИСТОЧНИК KP.RU