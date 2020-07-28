2020-07-28T05:04:12+03:00
Происшествия

В Приморье автомобиль с пчелиными пасеками попал в смертельное ДТП

Водитель погиб на месте, пассажира госпитализировали [видео]
Милана СОКОЛ
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Грузовик врезался в припаркованный на обочине КамАЗ.Грузовик врезался в припаркованный на обочине КамАЗ.Фото: принтскрин видео.
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Настоящая трагедия разыгралась в Приморском крае, утром, 28 июля. Буквально на ровно месте оборвалась жизнь 70-летнего водителя грузовика. На дороге в Пограничном районе мужчина не справился с управлением и врезался в припаркованный КамАЗ.

ДТП случилось на 69 километре автодороги Уссурийск – Пограничный – госграница. Водитель Mitsubishi Canter, перевозящий пчелиные пасеки, не справился с управлением и на скорости выехал на обочину. По стечению обстоятельств именно в этом месте стоял припаркованный КамАЗ.

ДТП на приморской трассе унесло жизнь водителя.Видео: mark2_che (Марк Чернослив)

– В результате удара водитель Mitsubishi скончался на месте ДТП. Его пассажира, 58-летнего мужчину, госпитализировали медики, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД России по Приморскому краю.

Судя по видео от очевидцев, в ульях были пчелы, которые попросту разлетелись по окрестностям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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