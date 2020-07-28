В Приморье автомобиль с пчелиными пасеками попал в смертельное ДТП

28 Июль 2020 2020-07-28T05:04:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящая трагедия разыгралась в Приморском крае, утром, 28 июля. Буквально на ровно месте оборвалась жизнь 70-летнего водителя грузовика. На дороге в Пограничном районе мужчина не справился с управлением и врезался в припаркованный КамАЗ.

ДТП случилось на 69 километре автодороги Уссурийск – Пограничный – госграница. Водитель Mitsubishi Canter, перевозящий пчелиные пасеки, не справился с управлением и на скорости выехал на обочину. По стечению обстоятельств именно в этом месте стоял припаркованный КамАЗ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792963" frameborder="0"></iframe> ДТП на приморской трассе унесло жизнь водителя.Видео: mark2_che (Марк Чернослив)

– В результате удара водитель Mitsubishi скончался на месте ДТП. Его пассажира, 58-летнего мужчину, госпитализировали медики, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД России по Приморскому краю.

Судя по видео от очевидцев, в ульях были пчелы, которые попросту разлетелись по окрестностям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU