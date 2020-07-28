2020-07-28T05:21:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Такого еще не бывало: сразу 4 смерти за сутки от COVID-19 в Приморье

Всего не справились с инфекцией в регионе 74 пациента
Никита СЕРГЕЕВ
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Количество людей в Приморском крае, котором был поставлен диагноз COVID-19 достигло цифры 6500Количество людей в Приморском крае, котором был поставлен диагноз COVID-19 достигло цифры 6500Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморском крае сообщил, что за последние сутки от коварной инфекции в регионе погибли 4 человека. Это самый высокий показатель летальных исходов в сутки за всю историю пандемии в крае. Лишь дважды погибали от болезни по 3 человека: 5 мая и 22 июня. Всего не справились с инфекцией в регионе 74 пациента.

Также сообщается о 110 новых случаях заражения коронавирусом за 24 часа. Всего с начала пандемии в крае был поставлен диагноз «коронавирус» 6500 человек.

Вылечились от нового заболевания всего 4953 приморца. Из них 132 человека были выписаны за сутки.

По данным Роспотребнадзора, всего в Приморье на наличие коронавируса лабораторно обследованы уже 225478 человек, 2002 — за последние сутки.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. В проведении рейдовых мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения установленных правил, задействовано 38 административных комиссий муниципальных образований, которые работают совместно с МЧС, Роспотребнадзором и полицией.

За сутки в крае проверено более 2300 торговых точек, объектов общественного питания, баз отдыха и пляжей, единиц общественного транспорта и такси. Проведена разъяснительная работа с 1625 людми. По итогам рейдов составлено 82 протокола об административных правонарушениях. В судебные органы для принятия решения направлен 41 административный протокол.

— Мы понимаем, какой идет наплыв туристов, насколько Приморье становится привлекательным по своим климатическим и географическим особенностям сегодня для многих людей, поэтому, конечно, не можем закрываться. Но именно поэтому важно максимально усилить контроль и относиться с полной ответственностью к работе и всем принимаемым решениям, — заявил губернатор Олег Кожемяко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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