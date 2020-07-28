Редчайшую, малоизученную змею, обитающую в Приморье, удалось увидеть ученым

28 Июль 2020 2020-07-28T06:22:36+03:00

Представителей этого вида полоза достоверно наблюдали лишь 9 раз за 40 лет [видео, фото]

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В Дальневосточном морском заповеднике ученые обнаружили один из самых редких видов российских змей — полосатого полоза. Мониторинговые исследования по амфибиям и рептилиям в бухте Пемзовой проводили кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ирина Маслова и известный в профессиональных кругах герпетолог, террариумист Михаил Акуленко.

Единственная на территории России популяция этой рептилии обитает на юге Приморья. Фото: пресс-служба Дальневосточного морского заповедника

Найденный редкий для России вид краснокнижного полосатого полоза относится к роду Восточные полозы — Orientocoluber Kharin. Единственная на территории России популяция этой рептилии обитает именно в бухте Пемзовая на юге Приморья. Первая достоверная находка такого полоза — одного самца, была сделана в 1979 году. После шести лет безуспешных попыток снова обнаружить змею, это удалось только в 1985 году. Тогда удалось увидеть двух самцов полозов. С тех пор этих змей видели еще трижды: в 2008, 2011 и 2012 годах. 8 последних лет никакой новой информации о популяции полосатого полоза на территории Дальневосточного морского заповедника не поступало.

8 лет никакой новой информации о популяции полосатого полоза не поступало. Фото: пресс-служба Дальневосточного морского заповедника

Вид редок и малоизучен. Нет данных о его размножении, питании, экологии. Большую ценность имеют любые новые сведения об этой змее. На этот раз ученым удалось обнаружить двух взрослых особей полосатого полоза в последний день исследований, после 5 дней тщательных безуспешных поисков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792965" frameborder="0"></iframe> В Дальневосточном морском заповеднике ученые обнаружили полосатого полоза.Видео: пресс-службы Дальневосточного морского заповедника.

«За 40 лет исследований в бухте Пемзовая достоверно отмечено 9 экземпляров O. spinalis. Редкие, но стабильно повторяющиеся, находки говорят о том, что популяция полосатого полоза сохраняет свою жизнеспособность на данной территории», — говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточного морского заповедника.

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ИСТОЧНИК KP.RU