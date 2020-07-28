2020-07-28T07:15:07+03:00
Общество

Улицу Монтажную во Владивостоке на 2 недели закроют для транспорта

После ремонта на проезжей части появится два слоя асфальта, причем верхний из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
На улице Монтажной во Владивостоке уложат новый асфальтНа улице Монтажной во Владивостоке уложат новый асфальтФото: Администрация Владивостока
Изменить размер текста:

1 августа начнется асфальтирование улицы Монтажной во Владивостоке. В связи с этим на участке от Монтажной, 1 до Борисенко, 98 будут временно ограничены движение и парковка автотранспорта, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

«Временные ограничения будут введены с 1 по 14 августа. Подрядной организации предстоит уложить новое асфальтовое покрытие на проезжей части в два слоя, верхним станет слой из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона», — прокомментировали ситуацию представители городского управления дорог и благоустройства.

Также сообщается, что объезд на время работ будет осуществляться по улицам Борисенко, Сахалинской, 2-й Строительной и Никифорова.

Временные ограничения движения на улице Монтажная будут введены с 1 по 14 августа

Временные ограничения движения на улице Монтажная будут введены с 1 по 14 августа

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Приморья пообещали в 2021 году наладить мобильную связь в 9 селах и деревнях
Улицу Монтажную во Владивостоке на 2 недели закроют для транспорта
«Сама бы я не отбилась»: стая бродячих собак накинулась на жительницу Владивостока
Редчайшую, малоизученную змею, обитающую в Приморье, удалось увидеть ученым
Такого еще не бывало: сразу 4 смерти за сутки от COVID-19 в Приморье
В Приморье автомобиль с пчелиными пасеками попал в смертельное ДТП
Власти Владивостока лишили горожан «виртуальной реальности»
Авария на объездной трассе Владивостока парализовала движение
В Находке ранее судимый гражданин поджег чужую машину, мешавшую ему на парковке
Портовый флот АО «Восточный Порт» отмечает 46-летие со дня образования
В Приморье суд вынес приговор бухгалтеру, кравшему деньги, выделенные на содержание сирот