Улицу Монтажную во Владивостоке на 2 недели закроют для транспорта

28 Июль 2020 2020-07-28T07:15:07+03:00

После ремонта на проезжей части появится два слоя асфальта, причем верхний из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона

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1 августа начнется асфальтирование улицы Монтажной во Владивостоке. В связи с этим на участке от Монтажной, 1 до Борисенко, 98 будут временно ограничены движение и парковка автотранспорта, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

«Временные ограничения будут введены с 1 по 14 августа. Подрядной организации предстоит уложить новое асфальтовое покрытие на проезжей части в два слоя, верхним станет слой из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона», — прокомментировали ситуацию представители городского управления дорог и благоустройства.

Также сообщается, что объезд на время работ будет осуществляться по улицам Борисенко, Сахалинской, 2-й Строительной и Никифорова.

Временные ограничения движения на улице Монтажная будут введены с 1 по 14 августа

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ИСТОЧНИК KP.RU