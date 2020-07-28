Власти Приморья пообещали в 2021 году наладить мобильную связь в 9 селах и деревнях
В Приморье в следующем году мобильную связь обеспечат в трети из самых проблемных по качеству связи населенных пунктов края: в селах Фурманово, Молдавановка и Щербаковка, поселке Горноводное, деревне Бровки Ольгинского района, селе Залесье Партизанского городского округа, деревне Ястребовка Партизанского района, деревне Лидовка Дальнегорского городского округа, а также селе Медвежий Кут Чугуевского округа.
Как сообщил министр и связи Константин Волошин, вопрос о финансировании данной инициативы будет рассмотрен уже в ближайшее время.
— Сегодня в Приморском крае 33 населенных пункта, где нет никакой связи, кроме таксофона. Еще в 170 населенных пунктах отсутствует сотовая связь. Эти вопросы будем постепенно закрывать, — заявил министр.
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ИСТОЧНИК KP.RU