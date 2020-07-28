Власти Приморья пообещали в 2021 году наладить мобильную связь в 9 селах и деревнях

28 Июль 2020 2020-07-28T07:57:16+03:00

В 33 населенных пункта Приморья нет никакой связи, кроме таксофона Фото: pixabay.com

Краевой министр цифрового развития и связи сообщил, что сотовый телефон сейчас бесполезен в 170 населенных пунктах региона

Изменить размер текста: A A

В Приморье в следующем году мобильную связь обеспечат в трети из самых проблемных по качеству связи населенных пунктов края: в селах Фурманово, Молдавановка и Щербаковка, поселке Горноводное, деревне Бровки Ольгинского района, селе Залесье Партизанского городского округа, деревне Ястребовка Партизанского района, деревне Лидовка Дальнегорского городского округа, а также селе Медвежий Кут Чугуевского округа.

Как сообщил министр и связи Константин Волошин, вопрос о финансировании данной инициативы будет рассмотрен уже в ближайшее время.

— Сегодня в Приморском крае 33 населенных пункта, где нет никакой связи, кроме таксофона. Еще в 170 населенных пунктах отсутствует сотовая связь. Эти вопросы будем постепенно закрывать, — заявил министр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU