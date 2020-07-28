2020-07-28T07:57:16+03:00
Общество

Власти Приморья пообещали в 2021 году наладить мобильную связь в 9 селах и деревнях

Краевой министр цифрового развития и связи сообщил, что сотовый телефон сейчас бесполезен в 170 населенных пунктах региона
Никита СЕРГЕЕВ
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В 33 населенных пункта Приморья нет никакой связи, кроме таксофонаВ 33 населенных пункта Приморья нет никакой связи, кроме таксофонаФото: pixabay.com
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В Приморье в следующем году мобильную связь обеспечат в трети из самых проблемных по качеству связи населенных пунктов края: в селах Фурманово, Молдавановка и Щербаковка, поселке Горноводное, деревне Бровки Ольгинского района, селе Залесье Партизанского городского округа, деревне Ястребовка Партизанского района, деревне Лидовка Дальнегорского городского округа, а также селе Медвежий Кут Чугуевского округа.

Как сообщил министр и связи Константин Волошин, вопрос о финансировании данной инициативы будет рассмотрен уже в ближайшее время.

— Сегодня в Приморском крае 33 населенных пункта, где нет никакой связи, кроме таксофона. Еще в 170 населенных пунктах отсутствует сотовая связь. Эти вопросы будем постепенно закрывать, — заявил министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Власти Приморья пообещали в 2021 году наладить мобильную связь в 9 селах и деревнях
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