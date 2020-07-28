В микрорайон Изумрудный во Владивостоке пришел природный газ

28 Июль 2020 2020-07-28T09:10:40+03:00

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Во Владивостоке природный газ подвели к первым жилым объектам в микрорайоне Изумрудный. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром газораспределение Дальний Восток». По ее данным, благодаря газу в будущем свыше 2,7 тысячи квартир, два детских сада и школа строящегося микрорайона будут обеспечены теплом и горячим водоснабжением.

Пока газ подан на котельную нового жилого комплекса для обеспечения горячей водой и теплом двух заселенных многоквартирных домов — в общей сложности 876 квартир, а также двух построенных домов, в которых в настоящее время ведутся отделочные работы — еще 438 квартир. Газовики выполнили техническое присоединение котельной к действующему газопроводу высокого давления от газораспределительной станции до ТЭЦ-1.

— Сейчас котельная потребляет газ только для обеспечения первой очереди строительства. Однако комплексная застройка территории продолжается. Поэтому вскоре мы ожидаем, что все жилые объекты и объекты социальной инфраструктуры «Изумрудного» будут построены и обеспечены теплом и горячим водоснабжением благодаря использованию природного газа в качестве основного энергоисточника, — сказал начальник Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Николай Ловыгин.

Сейчас котельная потребляет газ только для обеспечения первой очереди строительства. Фото: пресс-служба "Газпром газораспределение Дальний Восто

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ИСТОЧНИК KP.RU