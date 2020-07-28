«Россети» направили 3,9 млрд рублей на подготовку к осенне-зимнему сезону электросетевых объектов Дальнего Востока

28 Июль 2020 2020-07-28T09:43:09+03:00

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«Россети» снизили на 15% количество технологических нарушений в регионах Дальнего Востока за первое полугодие 2020 года. Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, в полном объеме реализуется программа подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Все работы будут завершены до 1 октября. Об этом доложил Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский на совещании, которое провел в Чите Министр энергетики России Александр Новак.

Запланирован ремонт более 800 коммутационных аппаратов, шести силовых трансформаторов и 2,5 тыс. км линий электропередачи. Для минимизации рисков возникновения технологических нарушений будет расчищено от растительности свыше 17,7 тыс. гектаров трасс ЛЭП.

На сегодня выполнено уже 52% плана ремонтной программы. Аварийный запас укомплектован на 100%. В распоряжении энергетиков группы «Россети» находятся 160 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 61,2 МВт.

Работы проводятся, несмотря на ограничения, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией. Приняты исчерпывающие меры защиты здоровья персонала группы «Россети» и подрядных организаций – проводится регулярная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты (более 1,2 млн шт.), организовано тестирование на COVID-19, которое прошли уже свыше 3,5 тыс. человек. Обеспечено надежное электроснабжение 23 медицинских учреждений с аппаратами ИВЛ.

«Россети» реализуют ряд крупных инвестиционных проектов в регионах Дальнего Востока. С начала года завершены первый и второй этапы строительства ЛЭП 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» в Приморском крае. Постановка под напряжение нового 200-километрового энерготранзита намечена на декабрь 2020 года. Также в текущем году будет обеспечено электроснабжение трех компрессорных станций газопровода «Сила Сибири» в Республике Саха (Якутия) и Амурской области.

«Россети» работают на территории семи регионов ДФО. В зоне обслуживания находятся 127 подстанций классом напряжения 220-500 кВ, 392 подстанции 35-110 кВ и более 13,2 тыс. трансформаторных подстанций. Совокупно в управлении группы в ДФО находятся 89,3 тыс. км ЛЭП 6-500 кВ.