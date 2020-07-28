Пляжный сезон 2020 во Владивостоке: где официально разрешили купаться
Глава Владивостока утвердил перечень мест, где можно купаться. Он получился очень скромным. В этом году, как и в прошлом, нет ни одного пляжа на материке, где купание было бы разрешено официально. Ни Шамора, ни Санаторная в список не вошли. Зато там есть:
- бухты Аякс, Воевода, Чернышева, Парис, в районе мысов Вятлина, Ахлестышева (Русский остров),
- бухты Пограничная, Старка (остров Попова),
- бухты острова Рейнеке.
Так что если захотите купаться – либо на Русский остров, либо на катере на другие острова.
Из всех перечисленных самыми доступными являются бухты Аякс (возле кампуса ДВФУ), Парис (перед Приморским океанариумом) и Ахлестышева (сразу за ним). Сюда просто добраться на личном авто через Русский мост, но и на автобусе идти недалеко.
Чуть дальше мыс Вятлина (бухта Чернышева справа и Богдановича слева от мыса). От остановки автобуса идти уже чуть дольше, на автомобиле дорога к морю чуть хуже.
Наконец, если соберетесь в бухту Воевода, то учтите, что она практически на другом конце Русского острова.
Что касается материковых пляжей, то в списке принятых МЧС мест отдыха у моря во Владивостоке всего 10 позиций. Проверку во Владивостоке прошли и получили разрешение на массовый допуск отдыхающих:
1. Санаторий «Приморье» МВД России — Амурский залив;
2. Пляж ООО «Лотс» — бухта Лазурная;
3. Парк культуры и отдыха им. Лазо — станция Санаторная;
4. Пляж «Ривьера Лагуна» — станция Санаторная;
5. Место массового отдыха «Чайка» — станция Чайка;
6. Место массового отдыха «Прибой» — мыс Токаревская кошка;
7. Пляж «Солнечный» — станция Садгород;
8. Пляж «Юбилейный» — Спортивная гавань;
9. Пляж ВДЦ «Океан» — бухта Емар;
10. Пляж ДОЛ «Юнга» — бухта Емар.
Еще раз повторимся, что купаться здесь запрещено, только отдыхать на берегу.
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ИСТОЧНИК KP.RU