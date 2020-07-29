Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 29 июля 2020: слабая морось утром и облачность днем
Сегодня, 29 июля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах стоит ждать утром туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +18...+32°C.
Во Владивостоке утром возможна слабая морось (вероятность 10%), местами туман. Днем переменная облачность. Ветер юго-восточный умеренный, а воздух прогреется до +21°C.
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный.Температура воздуха +26...+28°C.
В Находке переменная облачность, утром слабая морось (вероятность 20%). Ветер ночью юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.
Температура воды в Амурском заливе +23°С, в бухте Находка +20°C, в заливе Посьета +21°C.
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ИСТОЧНИК KP.RU