Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 29 июля 2020: слабая морось утром и облачность днем

29 Июль 2020 2020-07-29T00:31:04+03:00

Морось и туман утром, переменная облачность и слабый плюс днем. Синоптики озвучили прогноз погоды на 29 июля 2020 года

Погоду в крае сегодня определяет поле повышенного атмосферного давления

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Сегодня, 29 июля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". В крае ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах стоит ждать утром туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +18...+32°C.

Во Владивостоке утром возможна слабая морось (вероятность 10%), местами туман. Днем переменная облачность. Ветер юго-восточный умеренный, а воздух прогреется до +21°C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный.Температура воздуха +26...+28°C.

В Находке переменная облачность, утром слабая морось (вероятность 20%). Ветер ночью юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +23°С, в бухте Находка +20°C, в заливе Посьета +21°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU