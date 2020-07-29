В Приморье 19 медучрерждений возобновили плановую госпитализацию в стационары

29 Июль 2020 2020-07-29T00:11:41+03:00

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В Приморском крае возобновляется плановая госпитализация в специализированные учреждения. В соответствии с приказом минздрава, 19 учреждений возвращаются к прежнему режиму работы.

Как сообщила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, допуск к возобновлению плановой госпитализации пациентов получили пока лишь 19 медицинских организаций.

«Это учреждения, которые соответствуют всем критериям “Чек-листа для оценки системы эпидемиологической безопасности в медицинской организации, оказывающей специализированную помощь в условиях стационара, не специализированной для оказания помощи больным с COVID-19”, разработанным Росздравнадзором», – пояснила министр.

Вместе с тем с прошлой недели возобновлена госпитализация для проведения ЭКО.

«21 июля подписан приказ “О возобновлении процедуры ЭКО”, который возвращает в прежний режим работу комиссии по отбору пациентов на экстракорпоральное оплодотворение и его проведение. Таким образом, все женщины, состоящие в листе ожидания на прохождение процедуры, в ближайшее время получат долгожданные направления», – сообщила министр, обметив, что для профилактики коронавирусной инфекции и снижения рисков ее распространения оба супруга должны быть обследованы на COVID-19 перед вступлением в программу ЭКО не позднее, чем за семь дней до начала процедуры.

Медицинские организации, допущенные к плановой госпитализации в условиях дневного и круглосуточного стационара:

Приморская краевая клиническая больница №1

Краевая клиническая больница №2

Приморский краевой перинатальный центр

Владивостокская клиническая больница №2

Уссурийская центральная городская больница

Краевая психиатрическая больница №1

Приморский краевой противотуберкулезный диспансер №1

Арсеньевская городская больница

Анучинская центральная районная больница

Яковлевская центральная районная больница

Надеждинская центральная районная больница

Краевая детская клиническая больница №1

Владивостокская клиническая больница №1

Краевая клиническая детская психиатрическая больница

Шкотовская центральная районная больница

Краевой клинический кожно-венерологический диспансер

Владивостокская поликлиника № 6» (только дневной стационар)

Владивостокская детская поликлиника № 5» (только дневной стационар)

Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница» (только круглосуточный стационар)

Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи:

– круглосуточный стационар по профилям: «травматология-ортопедия», «нейрохирургия», «урология-андрология детская», «урология», «аллергология-иммунология», «акушерство и гинекология», «детская кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия»;

– дневной стационар по профилям: «аллергология-иммунология», «медицинская реабилитация», «неврология».

Для плановой госпитализации пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу (фельдшеру) для оформления направления и проведения всех исследований, в том числе тестирования на COVID-19 методом ИФА.

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ИСТОЧНИК KP.RU