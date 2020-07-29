В Приморье 19 медучрерждений возобновили плановую госпитализацию в стационары
В Приморском крае возобновляется плановая госпитализация в специализированные учреждения. В соответствии с приказом минздрава, 19 учреждений возвращаются к прежнему режиму работы.
Как сообщила заместитель председателя Правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, допуск к возобновлению плановой госпитализации пациентов получили пока лишь 19 медицинских организаций.
«Это учреждения, которые соответствуют всем критериям “Чек-листа для оценки системы эпидемиологической безопасности в медицинской организации, оказывающей специализированную помощь в условиях стационара, не специализированной для оказания помощи больным с COVID-19”, разработанным Росздравнадзором», – пояснила министр.
Вместе с тем с прошлой недели возобновлена госпитализация для проведения ЭКО.
«21 июля подписан приказ “О возобновлении процедуры ЭКО”, который возвращает в прежний режим работу комиссии по отбору пациентов на экстракорпоральное оплодотворение и его проведение. Таким образом, все женщины, состоящие в листе ожидания на прохождение процедуры, в ближайшее время получат долгожданные направления», – сообщила министр, обметив, что для профилактики коронавирусной инфекции и снижения рисков ее распространения оба супруга должны быть обследованы на COVID-19 перед вступлением в программу ЭКО не позднее, чем за семь дней до начала процедуры.
Медицинские организации, допущенные к плановой госпитализации в условиях дневного и круглосуточного стационара:
Приморская краевая клиническая больница №1
Краевая клиническая больница №2
Приморский краевой перинатальный центр
Владивостокская клиническая больница №2
Уссурийская центральная городская больница
Краевая психиатрическая больница №1
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер №1
Арсеньевская городская больница
Анучинская центральная районная больница
Яковлевская центральная районная больница
Надеждинская центральная районная больница
Краевая детская клиническая больница №1
Владивостокская клиническая больница №1
Краевая клиническая детская психиатрическая больница
Шкотовская центральная районная больница
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
Владивостокская поликлиника № 6» (только дневной стационар)
Владивостокская детская поликлиника № 5» (только дневной стационар)
Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница» (только круглосуточный стационар)
Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи:
– круглосуточный стационар по профилям: «травматология-ортопедия», «нейрохирургия», «урология-андрология детская», «урология», «аллергология-иммунология», «акушерство и гинекология», «детская кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия»;
– дневной стационар по профилям: «аллергология-иммунология», «медицинская реабилитация», «неврология».
Для плановой госпитализации пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу (фельдшеру) для оформления направления и проведения всех исследований, в том числе тестирования на COVID-19 методом ИФА.
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ИСТОЧНИК KP.RU