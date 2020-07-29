Житель Арсеньева заплатит 15 тысяч штрафа за фейк о взрыве Золотого моста

29 Июль 2020 2020-07-29T00:29:14+03:00

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Жителя Приморского Арсеньева получил 15 тысяч рублей штрафа за фейк о взрыве Золотого моста.

По информации прокуратуры Первомайского района, в одном из аккаунтов в сети Instagram некто разместил информацию ложного характера. Пост содержал фотографии вантового моста через бухту Золотой Рог и текст: "Срочно! Только что во Владивостоке прогремело сразу несколько взрывов".

Прокуратура организовала проверку и установила, что автором фейка оказался администратор аккаунта, проживающий в городе Арсеньеве.

"В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении... ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По итогам его судебного рассмотрения ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сообщает надзорное ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU