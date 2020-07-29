Жительницу Партизанска развели на 7 тысяч рублей звонком из зоны

29 Июль 2020 2020-07-29T02:43:12+03:00

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Полицейские отдела МВД России в Партизанске установили личность мужчины, подозреваемого в дистанционном хищении денежных средств.

27-летний мужчина, уже отбывающий наказание в исправительном учреждении, позвонил на случайный номер и, когда на звонок ответила женщина, представился ее знакомым, назвав распространенное мужское имя. Затем аферист сообщил, что находится в трудной жизненной ситуации и попросил одолжить 7 тысяч рублей «до завтра». Звонивший так уверенно общался с собеседницей, что она не усомнилась в их знакомстве.

После разговора женщина отправилась в отделение банка и сделала денежный перевод на банковскую карту мошенника. И лишь после этого гражданка осознала, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Мошенника ожидает новый суд и увеличение срока отсидки. Ему могут добавить до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску.

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ИСТОЧНИК KP.RU