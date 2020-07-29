13,5 тысяч кустов дикорастущей конопли сожгла полиция в Чугуевском районе Приморья

29 Июль 2020 2020-07-29T03:11:20+03:00

Кусты сначала вырвали из земли вместе с корнями, а затем сожгли. Фото: пресс-служба ОМВД России по Чугуевскому району

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Полиция в лесном массиве на территории Чугуевского района обнаружила участок площадью 980 квадратных метров, на котором росла конопля. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков уничтожили более 13,5 тысяч кустов растения, содержащего наркотическое средство. Кусты сначала вырвали из земли вместе с корнями, а затем сожгли.

Полицейские уничтожили более 13,5 тысяч кустов растения. Фото: пресс-служба ОМВД России по Чугуевскому району

Оперативно-профилактическое мероприятие было проведено в рамках антинаркотической операции «Мак-2020», направленной на выявление незаконных посевов наркотикосодержащих растений, задержание перевозчиков и сбытчиков наркотиков, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, сообщает пресс-служба ОМВД России по Чугуевскому району.

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ИСТОЧНИК KP.RU