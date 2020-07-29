Пройти реабилитацию смогут дети Приморского края, переболевшие COVID-19

29 Июль 2020 2020-07-29T03:55:36+03:00

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Дети Приморья, которые перенесли заболевание коронавирусной инфекцией, смогут в скором времени восстанавливать здоровье в отделении медицинской реабилитации и консультативной диагностики детской краевой клинической туберкулезной больницы. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко во время визита в медицинское учреждение.

Отделение оснащено по последнему слову техникиФото: пресс-служба правительства Приморского края

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, отделение рассчитано на 120 коек и оснащено по последнему слову техники. Многое из оборудования, находящегося в распоряжении медиков, в таком разнообразии больше не встречается нигде на Дальнем Востоке.

Расширить перечень услуг предложили сотрудники больницыФото: пресс-служба правительства Приморского края

Сейчас в отделении идет масштабный ремонт. Уже выполнена большая часть работ: завершается реконструкция фасада лечебного корпуса, перехода и столовой, продолжается благоустройство территории. Закончить работы планируют в начале августа. Капитальный ремонт уже сделан в спортивном зале. Скоро начнется ремонт фасада школы, находящейся на территории больницы.

Реабилитацию в медучреждении смогут проходить и дети, переболевшие COVID-19Фото: пресс-служба правительства Приморского края

— Несмотря на большие затраты на COVID, мы не снимали средства с лечебных учреждений, предусмотренные ранее на обновление коечного фонда, оборудования, благоустройство территорий. Конечно, многое еще предстоит сделать, но уже можем привести это учреждение в более благоприятный вид, — сказал во время визита Олег Кожемяко.

Капитальный ремонт уже сделан в спортивном залеФото: пресс-служба правительства Приморского края

Расширить перечень предоставляемой маленьким приморцам помощи предложили сотрудники больницы: теперь реабилитацию смогут проходить и дети, переболевшие COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU