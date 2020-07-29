2020-07-29T07:56:53+03:00
Общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэрии Владивостока

Халатность при приеме работ от подрядчика, по мнению прокуратуры, стоила городской казне почти 4 миллиона рублей
Константин МИХАЙЛОВ
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Ремонт дорог во Владивостоке вызвал вопросы у проверяющих инстанцийРемонт дорог во Владивостоке вызвал вопросы у проверяющих инстанцийФото: Милана СОКОЛ
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Возбуждено уголовное дело в отношении администрации Владивостока по факту халатности при приеме работ от подрядчика, который ремонтировал автомобильные дороги на улицах 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров и Спортивной. Мэрия оплатила работы в полном объеме, однако проверка, которую выполнила городская прокуратура, выявила нарушения условий контракта и ГОСТа. Общая сумма, заплаченная за фактически невыполненные работы, составила почти 4 миллиона рублей.

Муниципальный контракт на общую сумму более 110 миллионов рублей был заключен в 2018 году. В нем одним из обязательных требований была обозначена укладка пятисантиметрового защитного слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Измерения, сделанные надзорным ведомством, показали, что толщина покрытия не соответствует техническому заданию и требованиям государственных стандартов.

Уголовное дело по материалам проверки прокуратуры возбудило Следственное управление СК РФ по Приморскому краю по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

Как пишет VL. ru, контракт на ремонт этих улиц в 2018 году «выиграло ООО „Строй Сити“ — и к их работам было больше всего претензий, в том числе у тогдашнего мэра Виталия Веркеенко». Это не помешало компании в 2019 году выиграть торги по ремонту участка БКАД на улице Добровольского. В итоге подрядчик забыл установить знак «Одностороннее движение», нарисовал лишний пешеходный переход и остался должен администрации. В 2020 году на улице Крыгина ремонт по БКАД выполняет ООО «ИСТ», связанное с ООО «Строй Сити» общими учредителями и руководителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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