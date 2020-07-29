Сбербанк приглашает людей старшего возраста присоединиться к социальной образовательной программе
Сбербанк реализует социальную образовательную программу в онлайн-формате «Всегда рядом» для возрастной аудитории 55+. Программа обучения адаптирована для людей старшего возраста и включает в себя актуальные направления: оплата коммунальных услуг из дома, бюджет современного пенсионера, защита от мошенников, правила защиты потребителя, наследственное право, эмоциональный интеллект, а также темы, касающиеся здоровья и физической активности.
Занятия проходят в онлайн-формате. Для участия необходим компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет. Зарегистрироваться можно по ссылке. Поделитесь информацией с родными и близкими старшего возраста!
Участники программы смогут не выходя из дома проходить обучение и общаться с единомышленниками. Каждую неделю сотрудники и партнеры Сбербанка будут проводить
полезные онлайн-семинары:
31 июля, 14.00 (владивостокское время)
- Основные понятия наследства, механизмы его передачи.
- Кибербезопасность. Новые схемы мошенничества во время пандемии.