2020-07-29T04:48:56+03:00
Общество

Сбербанк приглашает людей старшего возраста присоединиться к социальной образовательной программе

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Сбербанк реализует социальную образовательную программу в онлайн-формате «Всегда рядом» для возрастной аудитории 55+. Программа обучения адаптирована для людей старшего возраста и включает в себя актуальные направления: оплата коммунальных услуг из дома, бюджет современного пенсионера, защита от мошенников, правила защиты потребителя, наследственное право, эмоциональный интеллект, а также темы, касающиеся здоровья и физической активности.

Занятия проходят в онлайн-формате. Для участия необходим компьютер, планшет или смартфон с доступом в интернет. Зарегистрироваться можно по ссылке. Поделитесь информацией с родными и близкими старшего возраста!

Участники программы смогут не выходя из дома проходить обучение и общаться с единомышленниками. Каждую неделю сотрудники и партнеры Сбербанка будут проводить

полезные онлайн-семинары:

31 июля, 14.00 (владивостокское время)

- Основные понятия наследства, механизмы его передачи.

- Кибербезопасность. Новые схемы мошенничества во время пандемии.

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