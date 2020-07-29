Не хлор, а соль: в Спасске-Дальнем и Фокино питьевая вода станет качественнее

29 Июль 2020 2020-07-29T05:35:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Полную модернизацию водоочистных станций намерено провести «Примтеплоэнерго» в Спасске-Дальнем и Фокино.

В 2020 году предприятие завершит в Спасске-Дальнем работы по техническому перевооружению хлораторной водоочистной станции и ликвидирует объект повышенной опасности — склад хлора, который расположен в непосредственной близости от жилой застройки по улице Красногвардейская.

— В настоящее время идет поставка оборудования для технического перевооружения. Вместо жидкого хлора для обеззараживания воды будет использоваться хлорид натрия, известный в быту как поваренная соль. Такой способ дезинфекции воды путем электролиза безопасен в работе, не придает воде привкуса, не токсичен для человека, — сообщил главный инженер предприятия Сергей Попов.

Также в Спасске-Дальнем реконструируется система водоотведения микрорайона Лазо: будет ликвидирован выпуск неочищенных сточных вод в приток реки Кулешовки ручей Безымянный, возведут новую канализационную насосную станцию, и сточные воды от жилых домов улицы Первомайская направят на канализационные очистные сооружения.

В Фокино основной задачей является строительство станции дохлорирования, которая повысит качество воды по микробиологическим показателям. Для обеззараживания также будет использоваться хлорид натрия.

— В сфере водоотведения муниципалитета предусмотрена реконструкция системы водоотведения в поселке Дунай, чтобы ликвидировать выпуск неочищенных сточных вод в ручей Дунай, — рассказал главный инженер.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, «Примтеплоэнерго» также в этом году в рамках проекта «Чистая вода» планирует завершить проектирование нового водозабора на озере Васьковском Дальнегорского городского округа. Его строительство позволит обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение поселка Рудная Пристань.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU