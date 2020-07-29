Выросла заболеваемость COVID-19 в 4 городах и 6 муниципальных округах Приморья

29 Июль 2020 2020-07-29T06:24:58+03:00

Общее число заболевших коронавирусом в Приморье составляет 6608 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

За 24 часа выявили еще 108 приморцев, заразившихся коронавирусной инфекцией

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108 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Приморье за минувшие сутки. Как сообщили на очередном заседании регионального штаба с коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в крае составляет 6608 человек.

— Пока ситуация не стабилизируется, а осенью начнется сезонный рост заболевания гриппом. Поэтому все санитарно-эпидемиологические мероприятия необходимо продолжать, — отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Рост заболевания наблюдается во Владивостоке, Находке, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Михайловском, Черниговском, Кавалеровском районах, Пограничном, Октябрьском, Анучинском муниципальных округах.

За последние 24 часа в крае от новой болезни умерли трое человек. Общее число людей, умерших от вируса — 77.

Губернатор края Олег Кожемяко поручил создать на каждом предприятии свои административные комиссии и ежедневно проводить инструктаж среди сотрудников о соблюдении санитарных правил.

— Нужно проводить селекторные совещания с подведомственными организациями, детскими садами, школами, учреждениями дополнительного образования, спортивными учреждениями, а также оказывающими коммунальные услуги населению по соблюдению санитарного режима. Должны быть назначены ответственные руководители, созданы административные комиссии, которые будут следить за состоянием санитарного режима на предприятии, — сказал Кожемяко.

Также глава региона акцентировал внимание глав муниципальных образований, входящих в «красные зоны» по заболеванию коронавирусом, на необходимость усиления профилактических мер среди населения.

За соблюдением режима повышенной готовности в Приморье следят 38 административных комиссией. 28 июля, они проверили около 2280 торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта, баз отдыха и пляжей. В суды направлено более 40 административных протоколов. Нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 147 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU