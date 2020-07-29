2020-07-29T07:10:49+03:00
Общество

Посмотри на стенку — вспомни про маску: во Владивостоке появились необычные граффити

Краевые власти решили неформальным способом призвать приморцев соблюдать меры борьбы с коронавирусом
Константин МИХАЙЛОВ
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Яркие антиковидные граффити появились в центре ВладивостокаЯркие антиковидные граффити появились в центре ВладивостокаФото: пресс-служба правительства Приморского края
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Граффити, призывающие носить медицинские маски, появились на одном из каменных заборов и подпорной стенке рядом с остановкой общественного транспорта во Владивостоке. Инициатором акции стал департамент информационной политики Приморья, а организовали ее выполнение краевой департамент по делам молодежи и управление по делам молодежи Владивостока.

Инициатором акции стал департамент информационной политики Приморья Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Инициатором акции стал департамент информационной политики ПриморьяФото: пресс-служба правительства Приморского края

— Городские художники сами придумали эскизы для будущих граффити. Работы специально оформляются самыми яркими красками, чтобы максимально привлечь внимание проходящих мимо людей к рисункам. Наша главная цель — еще раз напомнить населению о необходимости соблюдения карантинных мер, ведь все мы понимаем, что единственная возможность уберечься от коварного заболевания — это ношение средств индивидуальной защиты и выполнение элементарных правил гигиены, — рассказала директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Выполнили работу городские художники Владивостока Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Выполнили работу городские художники ВладивостокаФото: пресс-служба правительства Приморского края

Также в разных муниципалитетах края на дорожное покрытие пешеходных дорожек и в общественных местах активисты наносят надписи «Носите маску».

На асфальте городов Приморья тоже появились напоминания о масках Фото: пресс-служба правительства Приморского края

На асфальте городов Приморья тоже появились напоминания о маскахФото: пресс-служба правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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