Жительница Приморья украла у сожителя деньги, которые он добыл преступным путем
В Приморье Хасанский районный суд вынес приговор по уголовному делу против местной жительницы по части 1 статьи 175 УК РФ «Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
В декабре прошлого года в поселке Зарубино ранее судимая женщина устроила себе шопинг, а заодно и расплатилась с долгами. На все про все гражданка истратила 55 тысяч рублей. На первый взгляд, дама не совершила ничего криминального. Но это, если не знать, что расплатилась она деньгами, которые стащила у своего сожителя, а он добыл их преступным путем. О чем женщина была прекрасно осведомлена.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU