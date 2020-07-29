2020-07-29T07:44:30+03:00
Общество

Жительница Приморья украла у сожителя деньги, которые он добыл преступным путем

Женщина сделала покупки в магазине, расплатилась с долгами и попала на скамью подсудимых
Никита СЕРГЕЕВ
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В поселке Зарубино женщина украла украденные деньги и сделала покупкиВ поселке Зарубино женщина украла украденные деньги и сделала покупкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Приморье Хасанский районный суд вынес приговор по уголовному делу против местной жительницы по части 1 статьи 175 УК РФ «Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

В декабре прошлого года в поселке Зарубино ранее судимая женщина устроила себе шопинг, а заодно и расплатилась с долгами. На все про все гражданка истратила 55 тысяч рублей. На первый взгляд, дама не совершила ничего криминального. Но это, если не знать, что расплатилась она деньгами, которые стащила у своего сожителя, а он добыл их преступным путем. О чем женщина была прекрасно осведомлена.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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