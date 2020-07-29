2020-07-29T08:29:07+03:00
Общество

Владивостокцы убрали мусор возле озера лотосов и морском берегу на станции Океанская

Мэрия столицы Приморья помогла неравнодушным гражданам, предоставив необходимый для наведения порядка инвентарь [фото]
Константин МИХАЙЛОВ
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Владивостокцы собрали несколько десятков мешков с мусоромВладивостокцы собрали несколько десятков мешков с мусоромФото: Администрация Владивостока
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Экологическую акцию провели на озере лотосов в районе станции Океанская волонтеры МКУ «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ), члены лиги ходьбы «Женьшень» и просто неравнодушные жители Владивостока.

Утром 29 июля добровольцы начали убирать мусор на берегах водоема. К ним присоединились местные жители разных возрастов, включая школьников. Необходимый инвентарь: перчатки, грабли, лопаты, мусорные пакеты — предоставила участникам мероприятия администрация Владивостока.

К волонтерам присоединились местные жители Фото: Администрация Владивостока

К волонтерам присоединились местные жителиФото: Администрация Владивостока

Завершив уборку возле озера, люди переместились на берег моря. Всего неравнодушными гражданами было собрано несколько десятков мешков с мусором.

Мэрия снабдила активистов инвентарем для уборки Фото: Администрация Владивостока

Мэрия снабдила активистов инвентарем для уборкиФото: Администрация Владивостока

В этом году подобная акция прошла 18 июля, когда работники Россельхозбанка и агентства недвижимости «Этажи» совместно с отдыхающими собрали более 400 килограммов отходов с побережья бухты Парис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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