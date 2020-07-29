Владивостокцы убрали мусор возле озера лотосов и морском берегу на станции Океанская

29 Июль 2020 2020-07-29T08:29:07+03:00

Владивостокцы собрали несколько десятков мешков с мусором Фото: Администрация Владивостока

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Экологическую акцию провели на озере лотосов в районе станции Океанская волонтеры МКУ «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ), члены лиги ходьбы «Женьшень» и просто неравнодушные жители Владивостока.

Утром 29 июля добровольцы начали убирать мусор на берегах водоема. К ним присоединились местные жители разных возрастов, включая школьников. Необходимый инвентарь: перчатки, грабли, лопаты, мусорные пакеты — предоставила участникам мероприятия администрация Владивостока.

К волонтерам присоединились местные жителиФото: Администрация Владивостока

Завершив уборку возле озера, люди переместились на берег моря. Всего неравнодушными гражданами было собрано несколько десятков мешков с мусором.

Мэрия снабдила активистов инвентарем для уборкиФото: Администрация Владивостока

В этом году подобная акция прошла 18 июля, когда работники Россельхозбанка и агентства недвижимости «Этажи» совместно с отдыхающими собрали более 400 килограммов отходов с побережья бухты Парис.

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ИСТОЧНИК KP.RU