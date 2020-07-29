Парламент Приморья из-за токсикомании запретил продавать газовые зажигалки детям

29 Июль 2020 2020-07-29T09:15:28+03:00

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Депутаты Законодательного Собрания Приморского края сразу в трех чтениях приняли закон, запрещающий продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженный углеводородный газ. К таким товарам отнесены зажигалки с контейнером сжиженного газа, заправочные баллончики любой емкости, заправки для зажигалок.

Предложение об этом внес на обсуждение местного парламента прокурор Приморского края Николай Пилипчук. Он обосновал инициативу защитой жизни и здоровья детей. Прокуратура озаботилась тем, что сейчас среди молодежи популярность приобретает «сниффинг» — вдыхание газа, содержащегося в бытовых приборах, для достижения одурманивающего, галлюциногенного эффекта.

За последние 2,5 года в крае зарегистрировано 139 случаев вдыхания подростками газа. 14 несовершеннолетних из-за этого вида токсикомании погибло.

Полностью новый закон называется «Об установлении ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Приморского края».

За нарушение введенных ограничений предусмотрена административная ответственность: штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — для должностных лиц и предпринимателей, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU