2020-07-29T09:15:28+03:00
Общество

Парламент Приморья из-за токсикомании запретил продавать газовые зажигалки детям

Новый закон, инициированный прокурором края, депутаты приняли сразу в трех чтениях
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Теперь в Приморье продавать газовые зажигалки детям запрещеноТеперь в Приморье продавать газовые зажигалки детям запрещеноФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края сразу в трех чтениях приняли закон, запрещающий продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженный углеводородный газ. К таким товарам отнесены зажигалки с контейнером сжиженного газа, заправочные баллончики любой емкости, заправки для зажигалок.

Предложение об этом внес на обсуждение местного парламента прокурор Приморского края Николай Пилипчук. Он обосновал инициативу защитой жизни и здоровья детей. Прокуратура озаботилась тем, что сейчас среди молодежи популярность приобретает «сниффинг» — вдыхание газа, содержащегося в бытовых приборах, для достижения одурманивающего, галлюциногенного эффекта.

За последние 2,5 года в крае зарегистрировано 139 случаев вдыхания подростками газа. 14 несовершеннолетних из-за этого вида токсикомании погибло.

Полностью новый закон называется «Об установлении ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Приморского края».

За нарушение введенных ограничений предусмотрена административная ответственность: штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — для должностных лиц и предпринимателей, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Владивостока сообщили о взрыве в акватории бухты Патрокл
Бюджет Приморья потерял из-за COVID-19 уже 5 миллиардов рублей
В Приморье вновь активизировались телефонные мошенники, представляющиеся работниками прокуратуры
Парламент Приморья из-за токсикомании запретил продавать газовые зажигалки детям
«Вылетел на встречку, протаранил авто и сломал леера»: ДТП осложнило движение в одном из районов Владивостока
Владивостокцы убрали мусор возле озера лотосов и морском берегу на станции Океанская
Жительница Приморья украла у сожителя деньги, которые он добыл преступным путем
Посмотри на стенку — вспомни про маску: во Владивостоке появились необычные граффити
Выросла заболеваемость COVID-19 в 4 городах и 6 муниципальных округах Приморья
Не хлор, а соль: в Спасске-Дальнем и Фокино питьевая вода станет качественнее
Сбербанк приглашает людей старшего возраста присоединиться к социальной образовательной программе
Ремонт дорог во Владивостоке обернулся уголовным делом против "неустановленного лица"
«Провалился с двух сторон»: во Владивостоке водители вынуждены лавировать по аварийному мосту
СК назвал причину смерти альпиниста из Приморья, тело которого нашли у кратера вулкана на Камчатке
Пройти реабилитацию смогут дети Приморского края, переболевшие COVID-19
13,5 тысяч кустов дикорастущей конопли сожгла полиция в Чугуевском районе Приморья
«Такой шедевр испортили»: разделенный бордюрами люк в Приморье решили переделать
Жительницу Партизанска развели на 7 тысяч рублей звонком из зоны