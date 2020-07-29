В Приморье вновь активизировались телефонные мошенники, представляющиеся работниками прокуратуры

29 Июль 2020 2020-07-29T10:15:52+03:00

Причем теперь при фейковом звонке у жертв обмана на телефонах отображается настоящий номер ведомства

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Прокуратура Приморья в очередной раз обратилась к жителям края с предупреждением о том, в последнее время возобновились случаи незаконных действий со стороны лиц, которые представляются прокурорскими работниками и вытягивают деньги из легковерных граждан.

Так, по сообщению пресс-службы ведомства, на территории Хасанского района и Партизанского городского округа в последние дни фиксируются телефонные звонки от имени неизвестных лиц, сообщающих предпринимателям ложные сведения о предстоящих проверках. При этом аферисты навязывают, запуганным собеседникам, покупку определенных товаров, а также требуют перевести деньги на номер мобильного телефона.

Надо сказать, что злоумышленники отличаются изобретательностью и технической оснащенность. Во время телефонного звонка, используя программное обеспечение, мошенники «подставляют» вызываемому абоненту номера прокуратуры, то есть входящий вызов определяется как стационарный номер органов прокуратуры.

Пресс-служба Прокуратуры Приморья рекомендует не идти на поводу у обманщиков и уточнять информацию о проведении прокуратурой каких-либо проверок по телефонам прокуратуры края

8 (423) 240-62-04, (423) 240-31-38, (423) или по телефонам территориальных прокуратур.

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ИСТОЧНИК KP.RU