В Приморье вновь активизировались телефонные мошенники, представляющиеся работниками прокуратуры
Прокуратура Приморья в очередной раз обратилась к жителям края с предупреждением о том, в последнее время возобновились случаи незаконных действий со стороны лиц, которые представляются прокурорскими работниками и вытягивают деньги из легковерных граждан.
Так, по сообщению пресс-службы ведомства, на территории Хасанского района и Партизанского городского округа в последние дни фиксируются телефонные звонки от имени неизвестных лиц, сообщающих предпринимателям ложные сведения о предстоящих проверках. При этом аферисты навязывают, запуганным собеседникам, покупку определенных товаров, а также требуют перевести деньги на номер мобильного телефона.
Надо сказать, что злоумышленники отличаются изобретательностью и технической оснащенность. Во время телефонного звонка, используя программное обеспечение, мошенники «подставляют» вызываемому абоненту номера прокуратуры, то есть входящий вызов определяется как стационарный номер органов прокуратуры.
Пресс-служба Прокуратуры Приморья рекомендует не идти на поводу у обманщиков и уточнять информацию о проведении прокуратурой каких-либо проверок по телефонам прокуратуры края
8 (423) 240-62-04, (423) 240-31-38, (423) или по телефонам территориальных прокуратур.
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