Бюджет Приморья потерял из-за COVID-19 уже 5 миллиардов рублей
На заседании Законодательного собрания Приморского края, состоявшемся сегодня, 29 июля, депутаты утвердили корректировку краевого бюджета. Но до этого председатель регионального правительства Вера Щербина сообщила парламентариями некоторые цифры, связанные с пандемией коронавируса, которая не обошла регион стороной.
— Продолжается падение налоговых доходов, на сегодняшний день они оцениваются примерно в 6,2 миллиарда рублей по консолидированному бюджету. Из них около 1 млрд теряют органы местного самоуправления. Более 5 миллиардов — реальные потери краевого бюджета, — отметила Вера Щербина.
Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморского края, внесение изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» связано с поступлением федеральных средств и снижением собственных налоговых доходов края в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса.
Теперь общая сумма доходов краевого бюджета сокращается на 1,2 миллиарда рублей. Расходная часть будет увеличена более чем на 2 миллиарда — в основном за счет поступивших федеральных средств. Дополнительные средства направят на увеличение объема краевого резервного фонда по ликвидации ЧС и устранение последствий пандемии, на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, на соцвыплаты и пособия приморцам.
Также часть поступлений распределят среди министерств:
министерству здравоохранения добавят 641 миллионов рублей;
министерству транспорта — 741 миллионов рублей;
министерству труда и социальной политики — 872 миллионов рублей;
министерству ЖКХ — 118 миллионов рублей (в соответствии с распоряжением Правительства РФ на реализацию мероприятий по обращению с ТКО);
министерству сельского хозяйства — 860 миллионов рублей на субсидирование сельхозпроизводителей.
На 500 миллионов рублей пополнен резервный фонд.
На данный момент с учетом внесенных изменений, основные параметры краевого бюджета на 2020 год составят: доходы — 142,9 миллиарда рублей, расходы — 168,5 миллиарда рублей. Размер дефицита краевого бюджета - 25,6 миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU