Жители Владивостока сообщили о взрыве в акватории бухты Патрокл

29 Июль 2020 2020-07-29T12:36:15+03:00

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Жители Владивостока обратились в редакцию КП и рассказали, что сегодня, 29 июля, в районе 18.00 в акватории бухты Патрокл прогремел взрыв.

- Отдыхали сейчас на песчаном пляже, справа от полуострова Басаргина. Вдруг в паре сотен метров, ближе к скалам полуострова, увидели большой столб дыма. Словно торнадо над водой, черного цвета. Сначала не поняли, что это. Вдруг над водой словно гейзер поднялся. И до нас долетел звук взрыва. Все отдыхающие на пляже перепугались, никто не понял, что это было. Нам показалось, что в воду в том месте попал какой-то снаряд и взорвался, - рассказал очевидец.

Как известно, полуостров занят военными, вход посторонним на территорию городка запрещен.

Очевидцы отмечают, что не видели в том районе отдыхающих или сапсерферов.

- Это плановые учения отряда противоподво-диверсионных сил и средств, - прокомментировал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

ИСТОЧНИК KP.RU