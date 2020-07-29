2020-07-29T15:01:03+03:00
Общество

Режим повышенной готовности в Приморье продлили до 14 августа

Соответствующее решение подписал губернатор региона
Сергей БАЛАНОВ
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РЕжим ограничений в Приморе продлилиРЕжим ограничений в Приморе продлилиФото: Сергей БАЛАНОВ
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Режим повышенной готовности, действовавший в Приморье до 31 июля, решили продлить еще на две недели. Он будет действовать минимум до 14 августа, сообщили в правительстве региона.

Это означает, что в регионе все еще запрещены массовые мероприятия, правда, за некоторыми исключениями. Например, разрешены экскурсии в зоопарки и пешеходные экскурсии группами до 5 человек, тренировки спортивных команд.

Все еще закрыты театры, кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты, банные комплексы и сауны и некоторые другие места массового посещения граждан.

Запрещены кальяны в ресторанах, барах, кафе и иных заведениях общественного питания.

По-прежнему запрещено работать торговым залам площадью более 800 квадратных метров.

А режим самоизоляции сохраняется для граждан повышенной группы риска.

Сохраняется масочный режим.

К сегодняшнему дню, 29 июля, в Приморье зафиксировано 6608 случаев COVID-19. Уже больше недели среднесуточное число заболевших больше сотни.

Кроме того, растет количество смертей. Только за последние ва дня умерло 7 человек. Всего летальных исходов - 77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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