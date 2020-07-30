Житель Владивостока насмерть сбил велосипедиста и сбежал с места аварии

30 Июль 2020 2020-07-30T00:44:16+03:00

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Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Красноармейском районе. Водитель авто сбил едущего по обочине велосипедиста и сбежал с места аварии.

О гибели местного жителя на дороге в селе Богуславец в полицию сообщили врачи скорой, которые первые прибыли на место аварии. Выяснилось, что 39-летний мужчина ехал по обочине на велосипеде, когда его сбил автомобиль, который был обнаружен неподалеку.

Полицейские осмотрели место ДТП и машину Toyota Caldina, водитель которой скрылся. В салоне были обнаружены документы на авто, в которых владельцем указан 53-летний житель Владивостока.

Было установлено, что мужчина также имеет жилье в селе Рощино, но по данному адресу его не оказалось. Он был объявлен в розыск, а по факту наезда на велосипедиста со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU