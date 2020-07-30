Выкинула белье в коридор и помахала рукой: на Тунгусской девушка выпала из окна 5 этажа

30 Июль 2020 2020-07-30T01:40:17+03:00

Она работала в кафе и снимала комнату, трагедия произошла на глазах хозяйки квартиры

Изменить размер текста: A A

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели 22-летней горожанки, чье тело было обнаружено возле дома на Тунгусской. По словам хозяйки жилища, где девушка снимала комнату, погибшая выпала из окна в состоянии опьянения.

Как рассказала полицейским 50-летняя владелица квартиры на пятом этаже, около двух месяцев назад девушка через агентство недвижимости стала снимать у нее комнату. С ее слов, она работала в точке по продаже кофе и в последнее время у нее случились жизненные трудности.

В этот злополучный вечер девушка пила спиртное с соком, сильно плакала, а затем стала выкидывать постельное белье в коридор. Когда хозяйка жилья зашла в комнату, чтобы сообщить о намерении позвонить ее матери и рассказать об истеричном поведении, девушка села на подоконник, помахала рукой и спиной выпала из окна.

Шокированная увиденным горожанка незамедлительно сообщила о происшествии в полицию и скорую, но спасти пострадавшую не удалось. Стражи порядка связались с матерью погибшей и сообщили ей о трагедии.

Полицейские устанавливают причины, побудившие девушку на столь отчаянный поступок. По факту гибели горожанки проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU