Выкинула белье в коридор и помахала рукой: на Тунгусской девушка выпала из окна 5 этажа
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели 22-летней горожанки, чье тело было обнаружено возле дома на Тунгусской. По словам хозяйки жилища, где девушка снимала комнату, погибшая выпала из окна в состоянии опьянения.
Как рассказала полицейским 50-летняя владелица квартиры на пятом этаже, около двух месяцев назад девушка через агентство недвижимости стала снимать у нее комнату. С ее слов, она работала в точке по продаже кофе и в последнее время у нее случились жизненные трудности.
В этот злополучный вечер девушка пила спиртное с соком, сильно плакала, а затем стала выкидывать постельное белье в коридор. Когда хозяйка жилья зашла в комнату, чтобы сообщить о намерении позвонить ее матери и рассказать об истеричном поведении, девушка села на подоконник, помахала рукой и спиной выпала из окна.
Шокированная увиденным горожанка незамедлительно сообщила о происшествии в полицию и скорую, но спасти пострадавшую не удалось. Стражи порядка связались с матерью погибшей и сообщили ей о трагедии.
Полицейские устанавливают причины, побудившие девушку на столь отчаянный поступок. По факту гибели горожанки проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU