2020-07-30T02:59:23+03:00
Общество

В 40 раз грязнее нормы вода, которую поселок Славянка сливает в Японское море

Суд обязал администрацию поселения устранить нарушения водного законодательства
Никита СЕРГЕЕВ
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Поселок Славянка. Фото: Григорий БледныхПоселок Славянка. Фото: Григорий Бледных
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Хасанский районный суд Приморского края удовлетворил требования межрайонного природоохранного прокурора Владивостока и обязал администрацию Славянского городского поселения и Муниципальное унитарное предприятие «Славянка-Водоканал» устранить нарушения водного законодательства.

До судебного разбирательства дошло после того, как сразу три организации совместно провели проверку исполнения законодательства о водоснабжении и водоотведении в поселке Славянка. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура, Амурское бассейновое водное управление (БВУ) и Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора выяснили, что «Славянка-Водоканал» сливает в бухты Славянка и Нерпа без очистки загрязненные хозяйственно-бытовые сточные воды. Причем нормативы загрязнения у этой воды превышены в 40 раз. Только за 2019 год в море было вылито 96 тысяч кубических метров такой воды. По данным Амурского БВУ, очистные сооружения в Славянке имеют износ 90%.

Вполне логично, что после получения результатов этой проверки межрайонный природоохранный прокурор Владивостока обратился в суд. Теперь ответчики по решению суда должны в течение трех лет обеспечить нормативную очистку на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения всех сточных вод, сбрасываемых в Японское море.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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