Приморская Мариинка распахнет свои двери для зрителей 14 августа

30 Июль 2020 2020-07-30T03:40:36+03:00

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Приморская сцена Мариинского театра начнет свою работу в театральном сезоне этого года 14 августа премьерой балета «Тысяча и одна ночь». Постановка на музыку Фикрета Амирова откроет V Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», — сообщила пресс-служба театра.

Как и другие учреждения культуры, приморская Мариинка, прекратила свою работу 18 марта из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мероприятия, которые обычно проходили в театре в июле, были перенесены. Теперь для безопасности зрителей будут приняты особые санитарные меры: обязательно носить средства индивидуальной защиты на протяжении всего пребывания в здании театра, а в фойе и зале до начала и после спектаклей необходимо соблюдать социальную дистанцию.

С 14 по 16 августа в приморской Мариинке пройдет премьера. Фото: сайт Приморской сцены Мариинского театра

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ИСТОЧНИК KP.RU