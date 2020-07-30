Полицейский из Артема помог женщине, у которой случился сердечный приступ, добраться до больницы
Жительница Артема с помощью социальных сетей поблагодарила сотрудника отдела МВД России по городу Артему, который помог ее матери в тяжелой жизненной ситуации. Благодаря публикации, стало известно имя полицейского, и женщина, которой он оказал помощь уже записала видео со словами признательности.
1 июня Ольга Викторовна Козенкова, находясь за рулем автомобиля, почувствовала боль в области сердца. Женщина остановила машину и попросила помощи у проходящего мимо полицейского. Старшина группы материально-технического обеспечения отдельной роты патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Артему Иван Прохоров не раздумывая занял водительское место и довез Ольгу до кардиологического отделения городской больницы. Он сопровождал женщину до тех пор, пока она не оказалась на приеме у врача, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
— В тот день я не спросила фамилию у сотрудника полиции. Не до того было. Теперь знаю, что моего спасителя зовут Иван Прохоров, — рассказала Ольга Козенкова.
Жительнице Артема стало плохо за рулем. До врачей ее довез старшина полиции.Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
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