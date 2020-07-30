Менее чем за 10 дней число больных COVID-19 увеличилось в Приморье на 1000 человек

30 Июль 2020 2020-07-30T05:17:04+03:00

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На очередном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Приморье руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская доложила, что в крае общее число заболевших коронавирусом с начала эпидемии — 6712 человек. Менее чем за 10 дней этот показатель вырос на тысячу человек. За последние 24 часа было выявлено еще 104 новых инфицированных.

— За сутки выздоровели 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось до 79 — за последние сутки скончались мужчины 45 и 79 лет, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, — сообщила главный санитарный врач края.

О возможном ухудшении эпидобстановки из-за сезонных заболеваний предупредила краевой министр здравоохранения Анастасия Худченко. По ее мнению, от гриппа в этом году нужно будет привить до 60% населения.

— Заболеваемость коронавирусом в регионе не падает, к сожалению, а через 1,5 месяца к нему присоединятся еще и сезонные заболевания. Времени для передышки у медиков нет, — заявила министр.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что главным инструментом по пресечению роста заболеваемости остаются административные комиссии. За день они проверили соблюдение санитарных мер почти в 2,5 тысячи торговых точек, объектов общественного питания, единиц транспорта, пляжей и баз отдыха. Составлено 99 протоколов. По 41 случаю нарушений назначены штрафы.

Однако глава региона отметил, что в некоторых муниципалитетах межведомственные группы работаю еще слабо, особенно в местах массового скопления людей, торговых точках, транспорте. Кожемяко поручил закрывать рынки, ярмарки и снимать с маршрутов автобусы, где не соблюдается «социальная дистанция» и масочный режим.

— Если перевозчики игнорируют санитарные правила, снимайте такие автобусы, ставьте другие. Пассажиры не должны страдать, а вот компании пусть думают впредь, как нарушать требования безопасности, — сказал губернатор.

Режим повышенной готовности продлен в Приморье до 14 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU