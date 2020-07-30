В столице Приморья стало на две автобусных остановки больше

30 Июль 2020 2020-07-30T06:01:33+03:00

Во Владивостоке созданы две новые остановки автобусов Фото: Администрация Владивостока

Их появление связано с созданием в городе новых автобусных маршрутов

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Во Владивостоке появились две новые остановки общественного транспорта и одна остановка была переименована.

В связи с появлением в столице российского Дальнего Востока дополнительных автобусных маршрутов в районе дома № 5 на улице Трудовых Резервов появился остановочный пункт «Трудовых Резервов». Через него будет проходить маршрут № 32 «Луговая — Трудовых Резервов — Госпиталь ветеранов войн».

Остановка «Свердлова» появилась в районе дома по адресу улица Свердлова, 21, строение 2. Ее создали для маршрута № 42 «Садгород — Вторая Речка — Садгород».

Существующий остановочный пункт, ранее носивший название «ТОВВМУ», стал называться «Нахимовское военно-морское училище».

По данным пресс-службы городской администрации, в ближайшее время новые названия остановок будут внесены в реестр и об этом проинформируют перевозчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU