В столице Приморья стало на две автобусных остановки больше
Во Владивостоке появились две новые остановки общественного транспорта и одна остановка была переименована.
В связи с появлением в столице российского Дальнего Востока дополнительных автобусных маршрутов в районе дома № 5 на улице Трудовых Резервов появился остановочный пункт «Трудовых Резервов». Через него будет проходить маршрут № 32 «Луговая — Трудовых Резервов — Госпиталь ветеранов войн».
Остановка «Свердлова» появилась в районе дома по адресу улица Свердлова, 21, строение 2. Ее создали для маршрута № 42 «Садгород — Вторая Речка — Садгород».
Существующий остановочный пункт, ранее носивший название «ТОВВМУ», стал называться «Нахимовское военно-морское училище».
По данным пресс-службы городской администрации, в ближайшее время новые названия остановок будут внесены в реестр и об этом проинформируют перевозчиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU