22-летняя жительница Дальнереченска «списала» с кредитки знакомого мужчины 15 тысяч рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T07:04:13+03:00

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Следователи МО МВД России «Дальнереченский» завершил расследование уголовного дела против местной жительницы, совершившей кражу денег с банковского счета 36-летнего мужчины.

22-летняя девушка выпивала в компании со своим 36-летним знакомым. То ли мужчина приступил к употреблению горячительных напитков раньше дамы, то ли алкоголь на него действовал иначе, как бы то ни было, в какой-то момент гражданин заснул. А оставшаяся бодрствовать собутыльница, видимо, от скуки взяла смартфон и банковскую карту спящего и перевела на свой счет 10 тысяч рублей. А затем еще 5 тысяч на счет своей сестры.

Когда мужчина проспался, его визави уже испарилась. Вместе с ней испарились и телефон с банковской картой. Гражданин поступил правильно — он обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали нечистую на руку девушку, которая в краже призналась и показала место, куда спрятала вещи.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Оно по обвинению по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» передано в суд для рассмотрения по существу. С любительницей чужих денег поступили гуманно — она дожидается суда под подпиской о невыезде.

Гражданке могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU