Смертельно опасный «микс»: коронавирус может смешаться с гриппом, считает минздрав Приморья

30 Июль 2020 2020-07-30T07:32:54+03:00

В регионе разрабатываются меры, чтобы как можно больше приморцев смогли сделать сезонную прививку против ОРВИ и гриппа

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Вопрос минимизации рисков в связи с ежегодным осенним обострением роста заболеваемости ОРВИ и гриппом обсудили участники заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморье.

— В этом году эпидемиологическая ситуация ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Уже сейчас есть данные, что такое сочетание заболеваний отяжеляет течение COVID. В зону риска попадают даже те группы, которые сейчас считаются достаточно спокойными, — доложила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

По мнению зампреда правительства, избежать такого совмещения заболеваний поможет обычная сезонная прививка от гриппа. В этом году ожидается циркуляция штаммов вирусов гриппа, отличных от тех, которые были в предыдущие три года.

— Поэтому в этом году очень важно сделать прививку. Это касается и детского, и взрослого населения, — заявила Анастасия Худченко.

Сейчас краевое министерство здравоохранения разрабатывает меры для того, чтобы люди, желающие привиться, как можно меньше контактировали друг с другом. Одним из таких механизмов станет вакцинация коллективов на рабочих местах. Медики планируют делать выезды прививочных бригад на предприятия по заранее согласованным графикам.

В крупных городах: Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск, возможно, вакцинации будут делаться даже в местах отдыха с использованием мобильных бригад.

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ИСТОЧНИК KP.RU