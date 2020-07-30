Почта России передала Гродековскому музею книгу о фронтовых почтальонах

30 Июль 2020 2020-07-30T08:49:06+03:00

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В дар Гродековскому музею Хабаровска представители Почты России передали подарочное издание книги, выпущенной к 75-летию Великой Победы над фашизмом. Почтовая книга Победы содержит более 90 историй о почтовых работниках и связистах военных лет.

«Этот год в нашей стране объявлен Годом памяти и славы. Несмотря то, что многие мероприятия перенесены или проводятся с онлайн-трансляцией, атмосфера празднования Великой Победы сохраняется. Люди продолжают чтить память фронтовиков и всех, кто своим трудом и героизмом завоевал Победу. Эта книга стала живым свидетельством сплоченности молодого поколения россиян», – отметила лидер Молодежного совета макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталия Мурадова.

Государственный краеведческий музей, как и другие культурные заведения региона, для посетителей закрыт. Но работа продолжается, продиктованный пандемией переход на интернет-площадки помог раскрыть новые формы общения со зрителем.

«В новых условиях мы общаемся с нашими посетителями виртуально на сайте музея и в социальных сетях, рассказываем о встречах с дарителями, об экспонатах, о знаменательных датах и событиях. Почтовая книга памяти будем достойным источником для исследований и экспонатом для наших выставок. Трогательные и честные истории простых людей, которые прошли войну и трудились в тылу, вызывают неподдельный живой интерес. Издание книги еще раз доказывает, что при любых условиях люди находят возможность выразить свою признательность и подчение ветеранам», – рассказал генеральный директор Гродековского музея Иван Крюков.

Идея увековечить воспоминания ветеранов почтовой связи возникла у активистов Молодежного совета Почты России в 2019 году. Проект стал самым масштабным в молодежном корпоративном движении Почты России.

Формирование издания началось на Дальнем Востоке – от руки на первые страницы книги были записаны истории Екатерины Тимофеевны Ореховой из Хабаровска, в годы войны подростком она работала телеграфистом на почте, и связиста Марии Алексеевны Гладун из Владивостока, участницы обороны Малой Земли под Новороссийском. Далее активисты Молодежного совета Почты России последовательно наполняли книгу живыми рассказами ветеранов почтовой связи Сибири, Урала, Северного Кавказа. Так в своем путешествии книга побывала во всех уголках России и была передана в Москву, где ее напечатали ограниченным тиражом 500 экземпляров. Кроме живых воспоминаний очевидцев, издание содержит архивные документы и фотографии.

В Хабаровский край поступило три экземпляра книги. Один экземпляр издания передан в фонды Гродековского музея Хабаровска, второй подарен семье ветерана почтовой связи Екатерины Тимофеевны Ореховой. Третий пополнил коллекцию Почты России в Хабаровске. Истории, собранные в книге, позволят сохранить память о простых людях, которые прошли войну, трудились в тылу, обеспечивали связь в военное время.