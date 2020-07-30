«Восточный Порт» в рамках проекта «Экомарафон» организовал морской субботник во Врангеле

30 Июль 2020 2020-07-30T10:27:34+03:00

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Молодые сотрудники «Восточного Порта», волонтёры, жители Врангеля и присоединившиеся к ним туристы из разных уголков Дальнего Востока сегодня дружно и с огоньком поработали на пляже Прикумск - местной достопримечательности, ежегодно в летний сезон собирающей тысячи отдыхающих. Морской субботник прошёл под девизом «Вместе бережём море!» в рамках образовательно-просветительского проекта «Экомарафон», за шесть лет ставшего доброй традицией для портовиков и местного населения.

Снарядившись перчатками, граблями и лопатами, 40 участников акции за три часа ударной работы собрали с побережья Прикумска 100 мешков мусора, в разное время оставленного здесь нерадивыми отдыхающими. Сразу же после субботника «трофеи» были отправлены на полигон твёрдых бытовых отходов для дальнейшей утилизации. Всем добровольцам организаторы вручили оригинальные памятные призы с логотипом «Экомарафона».

– Проведённая сегодня работа, чистый и красивый пляж – всё это мы сделали для нас же самих, взрослых и детей, жителей посёлка и наших гостей, – поделилась почётный житель Находки, член Попечительского совета Фонда «Восточный Порт», известная пловчиха Людмила Смолякова, принявшая участие в морском субботнике. – И я очень счастлива, что большинство работающих сегодня на пляже, – это молодые люди, которые, очень на это надеюсь, со временем передадут детям любовь и заботу о природе своей малой родины.

«Восточный Порт» организует и проводит морские субботники в бухте Врангеля ежегодно в рамках «Экомарафона», начиная с 2014 года. За это время в акциях проекта приняло участие свыше 3000 человек, с берега и прибрежного дна собрано более 5000 тонн мусора.

– Мы понимаем, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому хотим привлечь внимание жителей и гостей нашего посёлка к тому, чтобы во время отдыха соблюдали чистоту и все отходы утилизировали непосредственно в мусорные контейнеры, – отметила председатель Попечительского совета Фонда «Восточный Порт» Ляна Щербакова. – Также хочу сказать большое спасибо всем волонтёрам нашего Фонда за активную жизненную позицию! За то, что находите время и силы для таких важных мероприятий на благо Врангеля и его жителей.

«Экомарафон» – ежегодный проект АО «Восточный Порт», направленный на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения. В 2020 году из-за угрозы COVID-19 мероприятия в рамках экопроекта стартовали намного позже обычного – в разных уголках Врангеля было высажено 300 декоративных деревьев и кустарников. Портовики намерены провести все запланированные на этот год акции, субботники, обучающие программы для молодёжи, тематические конкурсы и викторины.