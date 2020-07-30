2020-07-30T11:16:57+03:00
Общество

Приморский краевой театр молодежи сообщил дату возобновления своей деятельности

Во второй половине августа закончатся самые длинные «летние каникулы» актеров в истории театра
Константин МИХАЙЛОВ
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Первая премьера нового сезона состоится в Театре молодежи 12 сентябряПервая премьера нового сезона состоится в Театре молодежи 12 сентябряФото: Сергей БАЛАНОВ
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20 августа Приморский краевой театр молодежи возобновит свою деятельность. Перерыв в работе был связан с пандемией коронавируса. И первые встречи со зрителем будут носить несколько непривычный характер. Служители Мельпомены решили запустить новый для театра проект «Открытая читка». Каждый четверг актеры будут знакомить зрителей с пьесами современной драматургии. Вход на читки свободный, сообщает пресс-служба театра.

А 12 сентября лицедеи планируют показать первую премьеру нового театрального сезона. Спектакль «Анна Франк» должны были презентовать гостям и жителям Владивостока еще в мае. Его готовили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за карантина вынужденный отпуск у артистов начался раньше. Теперь же пьеса, основой которой стал знаменитый дневник девушки-подростка, написанный в годы фашисткой оккупации, все же воплотится на театральных подмостках.

Вторая премьера должна состоятся в ноябре — это будет спектакль о знаменитом голливудском актере и уроженце Владивостока Юле Бринере. Постановку благодаря грантовой поддержке Министерства культуры РФ намерен осуществить режиссер из Москвы Талгат Баталов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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