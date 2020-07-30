30 Июль 2020 2020-07-30T11:33:24+03:00

О жизни с двумя женщинами, депрессии и силе – все это и много другое в «эксклюзивном» выпуске [видео]

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«Эпизод про двух женщин – ор», «круто» «ну очень понравилось» - такие рецензии получил видеоролик, на котором Юрий Дудь «берет интервью» у выпускников школы №13 Владивостока (одно из престижнейших учреждений города). Разумеется, известный в ютубе журналист не приезжал в Приморье и не задавал вопросы школьникам, но есть вероятность, что после просмотра этого видеоряда он захочет лично познакомиться с героями.

Новая работа студии «Грустный дятел», принадлежащей приморскому видеографу Петру Старостину, произвела настоящий фурор. Казалось, бы всего лишь качественный монтаж, и никакого волшебства, но какой потрясающий результат. Признаться, при просмотре невозможно сдержать смех. Те, кто видел самые яркие выпуски Дудя, где он интервьюирует знаменитостей, поймут, где нужно смеяться. Да и другие обойти юмор стороной просто не смогут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/793456" frameborder="0"></iframe> «У меня IQ 15 сантиметров»: выпускники 13 школы Владивостока «дали» интервью Дудю.Видео: @sadwoodpecker.video! другой источник

Например, на вопрос Юрия Дудя, кого выпускники могут назвать «своими корешами», один из них назвал некую Елену Павловну. Скорее всего, так зовут классного руководителя ребят. А вы бы назвала учителя своим корешом? Забавно было услышать и чистосердечное ученика, который поднял 500 рублей, которые выпали у какой-то девочки из кармана. Свой поступок он оправдал тем, что «сосиски в тесте уж очень вкусные».

Вишенкой на торте стало заявление Дудя о том, что якобы выпускник живет с двумя девушками. Журналист решил «уточнить», как же так вышло. Можете выдохнуть – здесь все законно, без криминала, но крайне смешно.

- Я всю жизнь живу с мамой и бабушкой, ну и после школы, наверное, тоже продолжу. Прям из роддома меня к себе принесли, и вот я до сих пор с ним живу, – сказал парень.

О депрессии в 13 лет из-за полученной двойки, о приседаниях 1500 раз и о том, в чем же сила – все это в видеоролике. 4 минуты чистого кайфа, вы не пожалеете.

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ИСТОЧНИК KP.RU